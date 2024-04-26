Газовый скандал: пенсионерка из Красноярска чуть не лишилась денег, оплачивая «коммуналку»

«Разговор с ним был совсем другой. Работница сказала, что ошиблась и что это они мне должны, а не я им! Думаю, она увидела, что это не старушка к ним пришла, и резко изменила поведение. Не верю, что это была просто ошибка. Думаю, обмануть хотели, но не получилось».