Газовый скандал: пенсионерка из Красноярска чуть не лишилась денег, оплачивая «коммуналку»

Она переплатила за газ, однако профильная служба вновь потребовала с нее деньги. Журналист разобрался, почему.
О газификации региона говорят многие красноярцы, однако обладание газом в квартире — не только комфорт, но и ответственность. Кроме того, пользователю плиты с синим пламенем по периметру конфорки придется общаться с газовой службой, и от грамотности потребителя зависит и личная безопасность, и безопасность средств.
Обман или ошибка?
Жительница улицы Западная по имени Алевтина Витальевна считает, что чуть не стала жертвой обмана. Она рассказала «МК в Красноярске» переплатила за услуги газа. Однако вскоре пришла в офис организации передавать показания приборов учета, однако сотрудница потребовала снова оплатить услуги.
«Не понимаю, как это могло произойти. Я переплатила за услуги, а мне снова говорят платить. Мне кажется, видят, что я уже пожилая, понимают мое состояние здоровья и думают, что могут обмануть», — предположила пенсионерка.
Еще спустя примерно неделю после звонка в редакцию пенсионерка отправилась в «Красноярсккрайгаз» снова. На этот раз не одна, а с сыном.
«Разговор с ним был совсем другой. Работница сказала, что ошиблась и что это они мне должны, а не я им! Думаю, она увидела, что это не старушка к ним пришла, и резко изменила поведение. Не верю, что это была просто ошибка. Думаю, обмануть хотели, но не получилось».
Не надо стесняться
«МК в Красноярске» обратился в «Красноярсккрайгаз», чтобы понять, что на самом деле произошло.
Начальник Клиентской службы АО «Красноярсккрайгаз» Надежда Головчук объяснила, что начисления в квитанциях проводят на основании показаний приборов учета. В тех квартирах, где они есть, если быть точнее. Кроме того, газовиков нужно допускать до проверки оборудования, чтобы не получилось, в частности, как в Канске, где произошел взрыв.
«В случае, если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объеме потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, сумма начисления определяется, исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа», — уточнила специалист.
Она объяснила, что подобная ситуация произошла и у Алевтины Витальевны. Вероятно, женщина забыла передать показания, и ее «переплата» растаяла, когда произвели начисления по средним показателям и нормативам. Соответственно, не стоит затягивать с передачей данных счетчиков. Опять, же, если они есть. Не рекомендуется и «стесняться» обращаться в газовую службу по всем волнующим вопросам.
Если возникает вопрос по начислению платы за газ или есть сомнения, что оборудование исправно, нужно немедленно звонить по единому номеру 223−94−04. Это позволит спасти не только кошелек, но и, возможно, жизнь.