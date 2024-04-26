В Приморье вынесли приговор «крабовому королю» Олегу Кану

Известного в Приморье как «крабовый король» рыбопромышленника с Сахалина Олега Кана 26 апреля 2024 года приговорили за наёмное убийство, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры.
Суд установил, что в 2010 году Олег Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. Кан подозревал, что Пхиденко покушался на его жизнь.
В августе—октябре 2010 года «крабовый король» нанял исполнителя убийства, которого следствию установить не удалось. Пособником стал житель Сахалинской области — он пригласил Пхиденко во Владивосток якобы для деловых переговоров о развитии коммерческой деятельности и покровительстве силовиков. Предпринимателю вручили телефон для связи, номер которого передали организатору убийства.
Организатор убийства Олег Кан находится в международном розыске, скрываясь от следствия за пределами России. Его заочно заключили под стражу. С учётом личности подсудимого, а также общественной опасности и тяжести преступления его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Срок будут отсчитывать от момента фактического задержания Кана.
Напомним, адвокаты подсудимого утверждают, что Олег Кан умер. Однако в отделах ЗАГС нет записи о его кончине. Кроме того, суд постановил возместить в бюджет государства ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов на сумму 358,7 млрд рублей. Взыщут эти средства с Олега Кана и ещё одного предпринимателя, Дмитрия Дремлюги.