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В Приморье вынесли приговор «крабовому королю» Олегу Кану

Адвокаты предпринимателя утверждают, что он умер.

Источник: Аргументы и факты

Известного в Приморье как «крабовый король» рыбопромышленника с Сахалина Олега Кана 26 апреля 2024 года приговорили за наёмное убийство, сообщили в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Суд установил, что в 2010 году Олег Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. Кан подозревал, что Пхиденко покушался на его жизнь.

В августе—октябре 2010 года «крабовый король» нанял исполнителя убийства, которого следствию установить не удалось. Пособником стал житель Сахалинской области — он пригласил Пхиденко во Владивосток якобы для деловых переговоров о развитии коммерческой деятельности и покровительстве силовиков. Предпринимателю вручили телефон для связи, номер которого передали организатору убийства.

Валерий Пхиденко получил по телефону инструкции приехать вечером к ресторану «Три богатыря», где ему три раза выстрелили в голову и грудь.

Организатор убийства Олег Кан находится в международном розыске, скрываясь от следствия за пределами России. Его заочно заключили под стражу. С учётом личности подсудимого, а также общественной опасности и тяжести преступления его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Срок будут отсчитывать от момента фактического задержания Кана.

Напомним, адвокаты подсудимого утверждают, что Олег Кан умер. Однако в отделах ЗАГС нет записи о его кончине. Кроме того, суд постановил возместить в бюджет государства ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов на сумму 358,7 млрд рублей. Взыщут эти средства с Олега Кана и ещё одного предпринимателя, Дмитрия Дремлюги.