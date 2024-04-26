В Приморье вынесли приговор «крабовому королю» Олегу Кану

Напомним, адвокаты подсудимого утверждают, что Олег Кан умер. Однако в отделах ЗАГС нет записи о его кончине. Кроме того, суд постановил возместить в бюджет государства ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов на сумму 358,7 млрд рублей. Взыщут эти средства с Олега Кана и ещё одного предпринимателя, Дмитрия Дремлюги.