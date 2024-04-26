Снег ожидается в горах на востоке и юго-востоке Казахстана

На южную, юго-восточную, восточную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние южный циклон, и с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».