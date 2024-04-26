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В Челябинской области с 26 апреля начинают работу межмуниципальные садовые маршруты

В Челябинской области с 26 апреля начинают работу межмуниципальные садовые маршруты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего предусмотрено 18 направлений: 12 — из Челябинска, пять — Магнитогорска и один — Златоуста. Во всех будут предоставляться льготы на проезд.

Отменены маршруты № 106С СК «Металлург» — сад «Тимер» (его рейсы вошли в маршрут № 105С), № 107С Улица Чичерина — сад «Кировский-1» (его рейсы заложены в маршрут № 128С) и № 119С Теплотехнический институт — сад «Теплостроевец» (объединен с маршрутом № 103С).

Также маршрут № 103С продлен до сада «Теплостроевец», число рейсов увеличено до четырех; маршрут № 105С продлен до спорткомплекса «Металлург», также увеличено количество рейсов (до двух ежедневно), задействованы автобусы большого класса; на маршруте № 128С количество рейсов увеличено с 4 до 9.

По вопросам работы садовых маршрутов пассажиры могут обращаться по номеру телефона: 8 (351) 260−50−48.

Что касается Челябинской агломерации, то 17 сезонных маршрутов (13 внутри Челябинска и четыре внутри Копейска) будут запущены в субботу, 27 апреля.