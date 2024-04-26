В Челябинской области с 26 апреля начинают работу межмуниципальные садовые маршруты

Также маршрут № 103С продлен до сада «Теплостроевец», число рейсов увеличено до четырех; маршрут № 105С продлен до спорткомплекса «Металлург», также увеличено количество рейсов (до двух ежедневно), задействованы автобусы большого класса; на маршруте № 128С количество рейсов увеличено с 4 до 9.