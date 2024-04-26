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Борис Кубай рассказал о погоде в праздничные майские выходные в Приморье

Приморцев ждет четырехдневный отдых с 28 апреля по 1 мая.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 81% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: PrimaMedia.ru

Праздничные выходные вот-вот наступят в Приморье. Главный синоптик региона Борис Кубай озвучил краткий прогноз погоды в дни с 28 апреля по 1 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, по словам метеоролога, самым теплым и солнечным днем будет среда, 1 мая. А вот уходящий апрель огорчит: последний день 30 числа будет прохладным и дождливым из-за проходящего циклона с атмосферным фронтом.

«Воскресенье и понедельник 28—29 апреля выдадутся нейтральными. Реки края, несмотря на ожидаемые дожди, будут вести себя относительно спокойно», — уточнил Борис Кубай.

Напомним, что в 2024 году конец апреля и половина мая «богаты» на выходные дни. Так, например, текущая рабочая неделя получилась шестидневной из-за переноса. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, а вместо этого отдыхать жители края будут с 28 апреля по 1 мая включительно. Далее следует два рабочих дня: 2—3 мая; и два выходных дня: 4—5 мая. После этого приморцев ждет вторая короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая включительно и четыре выходных дня: с 9 по 12 мая включительно.