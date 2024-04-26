Борис Кубай рассказал о погоде в праздничные майские выходные в Приморье

Напомним, что в 2024 году конец апреля и половина мая «богаты» на выходные дни. Так, например, текущая рабочая неделя получилась шестидневной из-за переноса. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, а вместо этого отдыхать жители края будут с 28 апреля по 1 мая включительно. Далее следует два рабочих дня: 2—3 мая ; и два выходных дня: 4—5 мая . После этого приморцев ждет вторая короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая включительно и четыре выходных дня: с 9 по 12 мая включительно.