Борис Кубай рассказал о погоде в праздничные майские выходные в Приморье

Праздничные выходные вот-вот наступят в Приморье. Главный синоптик региона Борис Кубай озвучил краткий прогноз погоды в дни с 28 апреля по 1 мая, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, по словам метеоролога, самым теплым и солнечным днем будет среда, 1 мая. А вот уходящий апрель огорчит: последний день 30 числа будет прохладным и дождливым из-за проходящего циклона с атмосферным фронтом.
«Воскресенье и понедельник
Напомним, что в 2024 году конец апреля и половина мая «богаты» на выходные дни. Так, например, текущая рабочая неделя получилась шестидневной из-за переноса. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, а вместо этого отдыхать жители края будут с 28 апреля по 1 мая включительно. Далее следует два рабочих дня: