Кузбасская ГИМС МЧС выдавала удостоверения на лодки по подложным документам

«Проверкой установлено, что должностными лицами ГИМС ГУ МЧС России по Кузбассу выдано три удостоверения на право управления маломерными судами на основании поддельных медицинских заключений без проведения теоретических и практических испытаний кандидатов в судоводители», — пишут правоохранители.