Кузбасская ГИМС МЧС выдавала удостоверения на лодки по подложным документам

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, суд в Кузбассе признал удостоверения на права управление маломерными судами недействительными, а медицинские заключения подложными. Документы на управление выдавал центр госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Кемеровской области.
«Проверкой установлено, что должностными лицами ГИМС ГУ МЧС России по Кузбассу выдано три удостоверения на право управления маломерными судами на основании поддельных медицинских заключений без проведения теоретических и практических испытаний кандидатов в судоводители», — пишут правоохранители.
Также ранее по данному факту возбуждены уголовные дела о служебном подлоге и подделке официального документа.