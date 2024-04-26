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В Омской области усилят меры безопасности на майские праздники

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель регионального управления ФСБ России Алексей Савченков провели совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Источник: МК.RU Омск

В нём приняли участие чиновники, представители силовых ведомств, правоохранительных органов, крупных предприятий и инфраструктурных объектов. Обсуждалась подготовка к майским праздникам.

Было решено перевести силы и средства охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в усиленный режим несения службы. Также были определены маршруты и график патрулирования улиц, парков, общественных мест.

«Особое внимание уделено антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, вокзалов и аэропорта, а также мест проведения массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей», — сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Ранее мы писали о том, какие дороги в центре Омска перекроют 7 и 9 мая. А также о том, что участникам Великой Отечественной войны, проживающих в Омской области, начали перечислять единовременную выплату в 250 тысяч рублей.

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