Жителей центра Хабаровска защитили от отключений электричества

В Хабаровске завершили долгожданную модернизацию трансформаторной подстанции ТП-61, находящейся на Уссурийском бульваре и питающей электроэнергией порядка 40 зданий, в том числе многоквартирные дома. Кроме того, ресурс от неё поступает на освещение пешеходных переходов и зон отдыха. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», построена подстанция была в 1949 году и тех пор видела только текущие ремонты.