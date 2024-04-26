Жителей центра Хабаровска защитили от отключений электричества

В Хабаровске завершили долгожданную модернизацию трансформаторной подстанции ТП-61, находящейся на Уссурийском бульваре и питающей электроэнергией порядка 40 зданий, в том числе многоквартирные дома. Кроме того, ресурс от неё поступает на освещение пешеходных переходов и зон отдыха. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», построена подстанция была в 1949 году и тех пор видела только текущие ремонты.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, на ТП-61 регулярно жаловались местные жители — фиксировалось много аварий, из-за которых подача электричества прекращалась. После реконструкции такие инциденты должны быть сведены к минимуму. В последнее время эта подстанция работала на пределе возможностей. В настоящее время вся аппаратура работает в штатном режиме и никаких хлопот не доставляет.
Напомним, что в 2024 году в краевой столице планируется построить несколько новых подстанций и модернизировать уже действующие, включая ТП-61. Например, во втором квартале должна завершиться модернизация подстанции «СДВ», от которой запитаны электроэнергией жилые кварталы и другие объекты в районе остановки «Судоверфь» и улицы Оборонной. Её переведут на напряжение 110 киловольт, что сделает энергоснабжение более надёжным.