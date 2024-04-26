В Хабаровском крае стартует сезон речной пассажирской навигации

В Хабаровске 29 апреля на реке Амур откроется сезон речной пассажирской навигации 2024 года. Пассажирские перевозки в Хабаровском крае будут осуществляться на 9 судах, курсирующих по трем внутригородским и трем краевым маршрутам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
По хабаровскому направлению будут организованы маршруты «Речной вокзал — Новокаменка», «Речной вокзал — Берёзка — Парус» и «Хабаровск — Победа». Отметим, что маршрут «Хабаровск — Победа» является социально значимым, так как это единственный маршрут которым жители сёл Новокаменка, Архангеловка, Улика-Национальная, Улика-Павловка, Новокуровка, поселка городского типа Николаевка, поселка Победа, могут в летний период добраться до краевого центра.
Дополнительно администрация г. Хабаровска организовывает перевозки дачников на левобережье города по маршрутам «Речной вокзал — Садовая 1», «Речной вокзал — Садовая 2», «Речной вокзал — 10 км».
Как рассказали в региональном минтрансе, флот подготовлен к предстоящей навигации, на пассажирских судах проведены плановые ремонтные работы. Суда прошли освидетельствование на соответствие к осуществлению безопасных перевозок пассажиров и отвечают требованиям транспортной безопасности.
В Комсомольске-на-Амуре по пригородным маршрутам речная навигация откроется с 11 мая. Теплоходы будут курсировать от Комсомольска-на-Амуре в направлении сел Пивань (11 мая) и Нижние Халбы (13 мая), также будет открыта скоростная линия Комсомольск-на-Амуре — село Богородское — Николаевск-на-Амуре (1 июня).
Контракт на организацию речных пассажирских перевозок региональное министерство заключило с ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».
Напомним, что по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва из бюджета края были выделены дополнительные средства и в 2022 году на ряде направлений были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы на теплоходах. Произвели обновление салонов краевых теплоходов: заменены сидения, палубное покрытие и освещение. Эта же работа по обновлению салонов для комфорта дачников была проведена на внутригородских маршрутах в 2023 году.
Также в текущем году продолжится работа паромного пассажирского и грузового речного сообщения с КНР через пункт пропуска «Покровка-Жаохэ», который возобновил свою работу 25 апреля.