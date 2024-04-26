В Хабаровском крае стартует сезон речной пассажирской навигации

Напомним, что по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва из бюджета края были выделены дополнительные средства и в 2022 году на ряде направлений были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы на теплоходах. Произвели обновление салонов краевых теплоходов: заменены сидения, палубное покрытие и освещение. Эта же работа по обновлению салонов для комфорта дачников была проведена на внутригородских маршрутах в 2023 году.