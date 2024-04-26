Водолаз МЧС рассказал о вызовах и открытиях

И мне настолько это понравилось! Я почувствовал, что мне под водой очень интересно и легко двигаться. Как будто ощущение абсолютной легкости. Вот в тот момент я и решил, что я буду водолазом. Мне тогда исполнилось 22 года. И моему водолазному стажу в этом году 19 апреля исполнилось 8 лет. У меня день рождения 19 апреля", — рассказывает Иван Саволайнен.