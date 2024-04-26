Водолаз МЧС рассказал о вызовах и открытиях

«Чтобы стать водолазом, нужно быть настоящим мужчиной и мастером на все руки — от ремонта электрических розеток в доме, до замены колеса на автомобиле. Эти навыки пригодятся в самых неожиданных ситуациях под водой, где каждая задача требует быстрой и профессиональной реакции», — убежден Иван Саволайнен, начальник поисково-спасательного подразделения «Водолазное» поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
О буднях подводных спасателей — в материале hab.aif.ru.
84 килограмма одежды.
В водолазную службу спасатель Иван попал почти случайно.
"Однажды в 2016 году я пришел в отряд к водолазам — в 4-е поисково-спасательное подразделение в нашем отряде, и друзья-водолазы решили сделать мне подарок на день рождения — спуск под воду в снаряжении. Приехал в бассейн и… Ну, пацаны-водолазы надели на меня снаряжение, и сходили со мной под воду.
И мне настолько это понравилось! Я почувствовал, что мне под водой очень интересно и легко двигаться. Как будто ощущение абсолютной легкости. Вот в тот момент я и решил, что я буду водолазом. Мне тогда исполнилось 22 года. И моему водолазному стажу в этом году 19 апреля исполнилось 8 лет. У меня день рождения 19 апреля", — рассказывает Иван Саволайнен.
А помогает Ивану работать Риня:
«Это мой пёс — акита ину тигровая. По паспорту он Ринкан, но для всех Рин, Риня. Он просто пёс нашего водолазного подразделения. Рин всегда ездит со мной на все наши сборы, его все любят. Это самый добрый пёс, и все относятся к нему как к названному водолазному сыну».
Работа водолазов — это настоящее искусство, которое зависит от множества факторов. Скорость течения, состояние воды, температура и видимость в глубинах, атмосферное давление и сила ветра — все эти условия играют роль. Водолазы работают только в дневное время, когда видимость наилучшая, и при отсутствии загрязнений в воде.
Одно из обязательных условий работы — физическая подготовка, ведь помимо работы под водой, которую приходится выполнять, на себя ещё необходимо надеть снаряжение, которое весит до 84 килограмм.
«Все водолазы стараются держать себя в форме — для успешного выполнения миссий необходима не только профессиональная подготовка, но и отличная физическая форма. Представьте, что 84 килограмма надо надеть на себя, и чтобы при этом ещё и работать под водой в любое время года — летом и зимой. Если выполняем просто очистку дна акватории, тогда надеваем более легкое снаряжение», — рассказывает Иван Саволайнен.
Для того, чтобы стать водолазом, необходимо пройти специальное обучение и получить допуск к работе под водой в условиях повышенного давления. Такой допуск могут получить только взрослые, достигшие 18 лет. Водолазы должны обязательно проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. Раз в 12 месяцев каждый водолаз должен пройти медкомиссию.
Кроме навыков и физической формы, важны психологическая устойчивость и спокойствие, способность сохранять хладнокровие в любых ситуациях.
Дыхание под водой.
Не только неизведанные горные реки могут стать ловушками для водолаза, но и река у города зачастую несёт опасность. К сожалению, в Амуре риски поджидают водолазов на каждом шагу: нужно постоянно проявлять осторожность. Бывает, что на пути возникают обломки строительных материалов — бетонные плиты с арматурой. Под водой видимость далеко не идеальная, и приходится ориентироваться на ощупь, различая предметы.
В отличие от обычных дайверов, водолазы не исследуют подводный мир для удовольствия. Их задача — выполнять конкретные миссии и спасать жизни. "Очень тяжело и страшно бывает, когда уходишь под воду не зная акватории, то есть не зная, что лежит на грунте.
Случается, что водолаз запутывается о сеть снаряжения и ему очень сложно распутаться, потому что чаще всего у нас в реке Амур абсолютная нулевая видимость, когда ничего не видно, можно глаза закрыть, открыть, и ничего не поменяется, полная тьма. В таких условиях очень тяжело распутаться, как и увидеть какую-либо опасность заранее.
Если мы ищем тело, то его достаточно легко опознать для опытного водолаза. Но для новичка это всегда вызов, потому что очень не просто под водой нащупать и определить человеческое тело. Все зависит, конечно, от того, сколько пролежало тело, но чаще всего водолазы-новички путают тела с утопленным деревом и сразу подают сигнал о том, что они что-то нашли", — делится Иван.
«Клад» на дне озера.
Водолазы МЧС ежедневно сталкиваются с опасностями и вызовами, но их работа не только трудна, но и увлекательна. Да, они занимаются и спасательными работами, и подводно-техническими, когда приходится чинить газопровод или помогать судам, но иногда на дне водоемов им удается найти незапланированные удивительные находки.
«Однажды на озере Хака рядом с посёлком мы обнаружили гражданский катер. Удивительно, но он был в идеальном состоянии. И вот, как только мы его достали, тут же рядом оказался дядя, который и говорит: “Ребята, это мой катер, я его тридцать лет назад здесь утопил”, — вспоминает Иван.
Попытались водолазы спросить у незадачливого судовладельца документы, а дядя лишь отмахнулся, мол, какие документы спустя 30 лет, вы лучше мне там рядом лодочный моторный двигатель поищите!
«А мы были на тренировочных сборах, да и добрые люди в целом. Достали ему еще и двигатель лодочный. Дед так радовался на старость лет. Очень было приятно».
Подводная семья.
Водолазы — это не просто коллектив специалистов, а настоящая семья, где каждый может рассчитывать на поддержку и понимание.
«Чем лучше семья, чем в ней надёжнее мужчины со спокойным, уравновешенным характером, тем лучше проходит выполнение задач», — полагает Иван.
Одно из важных правил безопасности, которому следуют водолазы, заключается в том, чтобы разрешать все конфликты на поверхности. Например, в ситуации, когда двое коллег поругались в водолазной станции, а затем им предстоит работать в одной паре: один будет спускаться под воду, а второй останется на поверхности в качестве страховщика-наблюдателя.
Может получиться, что обидевшийся сотрудник будет выступать в роли страховщика для того, кто работает под водой. Однако, такая ситуация может повлиять на его способность оказать полноценную помощь в случае необходимости, так как его чувства мешают работе.
«Поэтому важно, чтобы все проблемы и обиды решались на поверхности, а под водой каждый водолаз мог сконцентрироваться на выполнении задачи с чистой и спокойной головой», — говорит Иван.
Помимо своей основной работы водолазы МЧС выполняют и просветительскую функцию: на безвозмездной основе проводят уроки и экскурсии для детей и волонтёров, учат основам безопасного купания, методам спасения на воде, и важности охраны окружающей среды. Во время экскурсий рассказывают о своей профессии, демонстрируют специальное снаряжение, используемое при подводных работах, а также показывают не только водолазную, но кинологическую службу.
5 мая отмечается День Водолаза. Свой профессиональный праздник, особенно если он выпадает на выходной день, как в этом году, водолазы стараются отмечать активным отдыхом с семьями и друзьями-коллегами водолазами.