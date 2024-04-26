В Комсомольске-на-Амуре нашли пельмени с мясом буйвола под видом говяжьих

— Установлено, что с 3 января по 25 марта текущего года на производственной площадке было произведено 894 кг полуфабрикатов из говядины: рубленный говяжий фарш, пельмени «Ароматные» и кусковые стейки. При этом в качестве сырья использовалась не говядина, а замороженное бескостное мясо буйвола, — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.