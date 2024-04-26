В Комсомольске-на-Амуре нашли пельмени с мясом буйвола под видом говяжьих

В Комсомольске-на-Амуре обнаружили случаи подмены сырья при производстве мясной продукции. Речь о пельменях, в которых вместо говяжьего мясо находилось совсем другое. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Нарушения нашли в Россельхознадзоре. Индивидуальному предпринимателю и учреждению госветслужбы выдали предостережения.
— Установлено, что с 3 января по 25 марта текущего года на производственной площадке было произведено 894 кг полуфабрикатов из говядины: рубленный говяжий фарш, пельмени «Ароматные» и кусковые стейки. При этом в качестве сырья использовалась не говядина, а замороженное бескостное мясо буйвола, — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Пельмени и стейки предприниматель продавал в собственной торговой сети. Сертификаты на продукцию оформили два ветеринарных врача. С начала года они подписали 44 документа с подменой сырья.