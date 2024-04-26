Полицейские в Приморье нашли сбежавшую из дома девочку-подростка

Операция «Беглец» по предупреждению безнадзорности прошла в городе Артём, во время акции полицейские нашли пропавшую из дома 15-летнюю девочку, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть обратилась мать девочки. Наряды ППС получили ориентировку с приметами беглянки. Её нашли через несколько часов и доставили в отдел полиции.
Девочка рассказала инспекторам по делам несовершеннолетних, что ушла из дома после конфликта с родителями, противоправных действий с ней не совершали.
Всего за время операции «Беглец» полицейские проверили 40 подростков по месту жительства, из них пятерых, склонных к бродяжничеству. С ними и с 35 законными представителями провели беседы.
Составили четыре административных протокола о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и один — об умышленной порче удостоверения личности. На двух подростков выписали протоколы за распитие спиртного в общественных местах.