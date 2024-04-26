Полицейские в Приморье нашли сбежавшую из дома девочку-подростка

Операция «Беглец» по предупреждению безнадзорности прошла в городе Артём, во время акции полицейские нашли пропавшую из дома 15-летнюю девочку, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть обратилась мать девочки. Наряды ППС получили ориентировку с приметами беглянки. Её нашли через несколько часов и доставили в отдел полиции.

Девочка рассказала инспекторам по делам несовершеннолетних, что ушла из дома после конфликта с родителями, противоправных действий с ней не совершали.

Полицейские провели с несовершеннолетней профилактическую беседу и доставили в социально-реабилитационный центр, где с ней поработают педагоги и психологи. На мать составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.