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Стала известна погода в Новосибирске на майские выходные

Майские праздники в Новосибирске пройдут с теплой температурой.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 81% 765 мм рт. ст. +11°
Источник: Сиб.фм

Как сообщают синоптики портала «Яндекс. Погода», 28 и 29 апреля в Новосибирске ожидается +9 градусов, без осадков.

30 апреля и 1 мая пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит до +11 градусов.

В четверг, 9 мая, в День Победы тоже ожидается небольшой дождь, но ближе к вечеру выглянет солнце, а температура воздуха будет до +16 градусов тепла.

С 10 мая синоптики обещают настоящее лето — в этот день ожидается +19 градусов, 11 мая будет +22, а 12 мая уже +24 градуса.

Напомним, что в Новосибирске ученые назвали долю заразных клещей.