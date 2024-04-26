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Волгоградцам приходят фальшивые уведомления о поверке счетчиков

Волгоградское УФАС рассмотрело дело о нарушении рекламного законодательства, возбужденное на основании заявлений 9 местных жителей, пожаловавшихся на получение рекламы в формате документа для оплаты услуг ЖКХ.

Источник: Волгоградская правда

В своих почтовых ящиках волгоградцы стали находить рекламные листовки с заголовками: «Уведомление о поверке счетчиков», «Извещение» и т. д., при этом на них были нанесены герб России, QR-код и подписи.

Согласно данным в листовках, истек срок поверки счетчика воды, необходимо вызвать специалиста указанной организации. За игнорирование требования волгоградцам якобы будут производить начисления с повышающим коэффициентом.

По данным УФАС региона, реклама признана ненадлежащей из-за нарушения п. 8 ч. 3 ст. 5, ч. 7 ст. 5 Закона «О рекламе» № 38-ФЗ. Создатель листовок намеренно вводил потребителей в заблуждение.

Возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

ФАС