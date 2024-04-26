Волгоградцам приходят фальшивые уведомления о поверке счетчиков

В своих почтовых ящиках волгоградцы стали находить рекламные листовки с заголовками: «Уведомление о поверке счетчиков», «Извещение»
Согласно данным в листовках, истек срок поверки счетчика воды, необходимо вызвать специалиста указанной организации. За игнорирование требования волгоградцам якобы будут производить начисления с повышающим коэффициентом.
По данным УФАС региона, реклама признана ненадлежащей из-за нарушения п. 8 ч. 3 ст. 5, ч. 7 ст. 5 Закона «О рекламе» № 38-ФЗ. Создатель листовок намеренно вводил потребителей в заблуждение.
Возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.