«Он имеет право на реабилитацию»: адвокат Олега Кана о приговоре «крабовому королю»

Защита Олега Кана намерена обжаловать приговор «крабовому королю», которого Приморский краевой суд сегодня, 26 апреля, признал виновным в организации заказного убийства и приговорил к 17 годам лишения свободы. Об этом после судебного заседания журналистам рассказал один из адвокатов осужденного олигарха Константин Трапаидзе, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Адвокат рассказал, что защита рассчитывала на оправдательный приговор, либо, в крайнем случае, на возврат дела прокурору. Поэтому обжалование приговора обязательно будет — это даже не обсуждается.
«Мы полагаем, что суду невозможно будет обойти те доказательства, которые предоставила защита, и те факты, которые были вскрыты в ходе судебного следствия», — сказал Константин Трапаидзе.
«Любой человек имеет право на оправдательный приговор, на справедливое, законное судебное расследование в отношении него, независимо от того, жив он или мертв», — подчеркнул адвокат.
Напомним, Олега Кана признали виновным в убийстве по найму в 2010 году приморского бизнесмена Валерия Пхиденко, которого подозревал в покушении на себя. Олигарх нанял киллера и договорился с пособником. Последний заманил жертву под видом деловых переговоров к ресторану «Три Богатыря» во Владивостоке. Киллер трижды выстрелил в голову и грудь в сидящего в машине Пхиденко. Его до сих пор не нашли. Пособник, житель Сахалинской области, был задержан, осужден и уже отсидел свой срок.
Суд постановил, что наказание Олег Кан будет отбывать в колонии строгого режима, отсчет срока начнется с момента задержания беглого олигарха в России или передачи правоохранителями другой страны. После отбытия основного наказания он еще год будет ограничен в свободе.
Кроме того, Олега Кана обязали возместить по три миллиона рублей за моральный ущерб вдове и четверым детям убитого бизнесмена.