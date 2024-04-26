«Он имеет право на реабилитацию»: адвокат Олега Кана о приговоре «крабовому королю»

Напомним, Олега Кана признали виновным в убийстве по найму в 2010 году приморского бизнесмена Валерия Пхиденко, которого подозревал в покушении на себя. Олигарх нанял киллера и договорился с пособником. Последний заманил жертву под видом деловых переговоров к ресторану «Три Богатыря» во Владивостоке. Киллер трижды выстрелил в голову и грудь в сидящего в машине Пхиденко. Его до сих пор не нашли. Пособник, житель Сахалинской области, был задержан, осужден и уже отсидел свой срок.