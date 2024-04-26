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Бастрыкин заинтересовался подтоплением многоквартирного дома в Новосибирске

Каждый год в период паводка затапливает подвалы и придомовую территорию.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о подтоплении многоквартирного дома в Новосибирске. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

В сети опубликовали обращение жильцов дома к главе СК РФ. В нем они рассказали, что здание 1978 года постройки стоит на болотистой местности, а при возведении там не сделали централизованной ливневой канализации. Кроме того, трубы уложены с нарушениями. Каждый год в период паводка затапливает подвалы и придомовую территорию. Из-за сырости в стенах появились трещины. Обращения жильцов в УК и местную администрацию были безрезультатными.

В местном управлении СК начали проверку, о ходе и итогах которой нужно будет доложить Бастрыкину.

Напомним, в Новосибирске из-за паводка затопило часть набережной.

СК