Бастрыкин заинтересовался подтоплением многоквартирного дома в Новосибирске

В сети опубликовали обращение жильцов дома к главе СК РФ. В нем они рассказали, что здание 1978 года постройки стоит на болотистой местности, а при возведении там не сделали централизованной ливневой канализации. Кроме того, трубы уложены с нарушениями. Каждый год в период паводка затапливает подвалы и придомовую территорию. Из-за сырости в стенах появились трещины. Обращения жильцов в УК и местную администрацию были безрезультатными.