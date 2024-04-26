В Чулыме горе-мать пыталась сбежать от приставов через потайную дверь

В Чулымском районе Новосибирской области 46-летняя сибирячка пыталась сбежать через потайную дверь, чтобы не платить своему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону 26 апреля.
Женщина не особо хотела исполнять свои родительские обязательства, за что на нее возбудили уголовное дело. Для вынесения решения приставы приехали к сибирячке домой, чтобы доставить ее на судебное заседание. Там горе-мать ознакомили с постановлением о приводе и предложили ей пройти в служебный автомобиль. Однако женщина попросила дать ей время, чтобы «привести себя в порядок», и ушла в соседнюю комнату.
«Как оказалось в комнате за висящим ковром была расположена дверь на улицу, которой и воспользовалась гражданка. Попытка сбежать была пресечена вторым судебным приставом, который в это время находился на улице. Несостоявшуюся беглянку доставили в суд», — рассказали приставы.
Женщину приговорили к трем месяцам исправительных работ. Однако если мать и дальше будет избегать родительские обязательства, то ей будет грозить уже реальное лишение свободы.
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Иван Быкадоров