В Чулыме горе-мать пыталась сбежать от приставов через потайную дверь

Женщина не особо хотела исполнять свои родительские обязательства, за что на нее возбудили уголовное дело. Для вынесения решения приставы приехали к сибирячке домой, чтобы доставить ее на судебное заседание. Там горе-мать ознакомили с постановлением о приводе и предложили ей пройти в служебный автомобиль. Однако женщина попросила дать ей время, чтобы «привести себя в порядок», и ушла в соседнюю комнату.