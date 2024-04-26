В Челябинскую область возвращается летнее тепло

В пятницу, 26 апреля, в Челябинской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Воздух в течение дня прогреется до +11…+16 градусов, а на западе региона — до +20. Ветер восточный с переходом на юго-западный до 2−7 м/с, отдельные порывы могут достигать 10 м/с. А какой погода будет в предстоящие выходные, рассказали в местном отделении Гидрометцентра.