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В Челябинскую область возвращается летнее тепло

В пятницу, 26 апреля, в Челябинской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Воздух в течение дня прогреется до +11…+16 градусов, а на западе региона — до +20. Ветер восточный с переходом на юго-западный до 2−7 м/с, отдельные порывы могут достигать 10 м/с. А какой погода будет в предстоящие выходные, рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 81% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Pchela.News

В субботу столбики термометров на Южном Урале покажут +17…+22 градуса, дождей не ожидается. Не прогнозируются осадки и в воскресенье. В этот день наступит настоящее лето — днём температура воздуха составит до +27 градусов.

По данным синоптиков, в Челябинске сегодня будет безосадочная погода и до +14 градусов тепла. Ветер подует со скоростью 2−7 м/с. В выходные погода побалует жителей города — днём в субботу ожидается до +20 градусов, а в воскресенье — до +26.

Апрель подходит к концу, а это значит, что впереди жителей Челябинской области ждёт череда выходных, наполненных солнцем, посиделками на свежем воздухе и ароматом сочного шашлыка. Ещё майские праздники — это прекрасная возможность отправиться в путешествие и поближе познакомиться с родным краем. Специально для наших читателей корреспондент «Пчелы» составила подборку идей для отдыха на Южном Урале.

Ну, а если хочется провести майские выходные, исследовав другие уголочки нашей страны, то рекомендуем обратить внимание на наш материал, в котором мы рассказываем о Казани — городе исторических достопримечательностей, живописной природы, гостеприимных людей и запахов свежей выпечки.