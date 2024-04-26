В Челябинскую область возвращается летнее тепло

В субботу столбики термометров на Южном Урале покажут +17…+22 градуса, дождей не ожидается. Не прогнозируются осадки и в воскресенье. В этот день наступит настоящее лето — днём температура воздуха составит до +27 градусов.
По данным синоптиков, в Челябинске сегодня будет безосадочная погода и до +14 градусов тепла. Ветер подует со скоростью 2−7 м/с. В выходные погода побалует жителей города — днём в субботу ожидается до +20 градусов, а в воскресенье — до +26.
Апрель подходит к концу, а это значит, что впереди жителей Челябинской области ждёт череда выходных, наполненных солнцем, посиделками на свежем воздухе и ароматом сочного шашлыка. Ещё майские праздники — это прекрасная возможность отправиться в путешествие и поближе познакомиться с родным краем. Специально для наших читателей корреспондент «Пчелы» составила подборку идей для отдыха на Южном Урале.
Ну, а если хочется провести майские выходные, исследовав другие уголочки нашей страны, то рекомендуем обратить внимание на наш материал, в котором мы рассказываем о Казани — городе исторических достопримечательностей, живописной природы, гостеприимных людей и запахов свежей выпечки.