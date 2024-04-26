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Сибирячка возмутилась поведением зрителей на спектакле о Фаине Раневской

Спектакль идет в театре «Глобус».

Источник: Театр "Глобус"

Жительница Новосибирска Оксана возмутилась поведением зрителей на спектакле о Фаине Раневской в театре «Глобус». Она, как заядлый театрал, регулярно посещает различные постановки.

В последнее время она все чаще сталкивается с тем, что зрители не переводят телефоны на беззвучный режим. Некоторые переписываются во время игры актеров, выбирают вещи на маркетплейсах. Оксана недоумевает, зачем тогда приходить в театр. Иногда проговариваются зрителя перекрывает голоса артистов.

При этом сам спектакль сибирячке понравился. Она отметила, что в конце у нее «навернулись слёзы навернулись».

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