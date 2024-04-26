Сибирячка возмутилась поведением зрителей на спектакле о Фаине Раневской

В последнее время она все чаще сталкивается с тем, что зрители не переводят телефоны на беззвучный режим. Некоторые переписываются во время игры актеров, выбирают вещи на маркетплейсах. Оксана недоумевает, зачем тогда приходить в театр. Иногда проговариваются зрителя перекрывает голоса артистов.