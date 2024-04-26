Места для шашлыков 2024 в Хабаровске: где пожарить сочное мясо на решетке и мангале

С чем у вас ассоциируются майские праздники? С отдыхом, первомайским шествием, дачей, с ароматом цветов и, конечно же, шашлыками. Как только теплеет хабаровчане вспоминают про то, что неплохо бы пожарить мясо на свежем воздухе, к тому же это хорошая традиция и повод встретиться с близкими и друзьями. Но где же можно приготовить любимое лакомство многих горожан если в городе нельзя разводить открытый огонь. Чтобы вам упростить задачу, мы составили список самых популярных мест.