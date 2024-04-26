Места для шашлыков 2024 в Хабаровске: где пожарить сочное мясо на решетке и мангале

С чем у вас ассоциируются майские праздники? С отдыхом, первомайским шествием, дачей, с ароматом цветов и, конечно же, шашлыками. Как только теплеет хабаровчане вспоминают про то, что неплохо бы пожарить мясо на свежем воздухе, к тому же это хорошая традиция и повод встретиться с близкими и друзьями. Но где же можно приготовить любимое лакомство многих горожан если в городе нельзя разводить открытый огонь. Чтобы вам упростить задачу, мы составили список самых популярных мест.
Золотистый шашлычок этой весной удастся пожарить только на специальных базах отдыха, где вам предложат арендовать домик с мангалом и шампурами. Рядом с домом, во дворах, за гаражами, на балконе и на дачах категорически запрещено. Это связано с начавшимся пожароопасным сезоном. Что делать, отправляемся на уик-энд в обустроенные места для шашлыков в Хабаровске.
«Лукоморье».
База отдыха «Лукоморье» находится в черте города, недалеко от арены «Ерофей». А еще рядом соседствует база «Дельфин» и «Дуб зеленый». Так что вы можете заглянуть на огонек сразу в несколько мест. Здесь есть несколько видов домиков, все они рассчитаны на разное количество человек.
Самый дешевый вариант стоит три тысячи рублей, это открытая беседка, чуть подороже — 4000 рублей — это домики до 10 человек с видом на Амур. Также можно арендовать домики до 20 человек. Для приятного времяпровождения вам предложат шампура, есть в наличии мангальная зона.
Телефон: 20−95−15.
Адрес: Хабаровск, ул. Проточная, 2Б/1.
Как добраться: автобусы № 71 и № 73.
«Дельфин».
Многие хабаровчане чаще всего выбирают базу семейного отдыха «Дельфин». До нее можно добраться на машине или на автобусе. Всего лишь надо доехать до Проточной, если двигаться из центра города, то займет всего 20 минут. Радует то, что база находится на берегу реки Амур. Виды здесь потрясающие, так что можете представить, что вы за городом, подальше от городской суеты. Вам предложат домики, беседки и шашлычные уголки с мангалом и лавочками для отдыха на природе.
В прошлом году аренда шашлычного домика стоила семь тысяч рублей, Похожий домик с закрытой верандой — до девяти тысяч рублей, обычный шашлычный уголок обходился в более 2500 рублей. На просторной территории можно поиграть в волейбол и разлечься детям на отдельной площадке.
Телефон: (4212) 28−02−08, 8914−159−0064.
Адрес: Хабаровск, улица Проточная, 2Б.
«Озеро Рица».
Эта база отдыха находится недалеко от центра города, рядом есть небольшой Никольский храм и ДК «Русь». Для гостей предлагают уютные беседки. Всего их пять — на 10 человек и одна — на 25−30 человек. Есть в наличии мангалы, шампура. На территории работает кафе-веранда, рассчитанное на 200 человек. Аренда беседки на 10 человек в прошлом году стоила 3500 рублей/день, 1 час — 500 рублей.
Беседка на 30 человек 6000 рублей/день, почасовой аренды нет.
Телефон: 8984−297−1012.
Адрес: Хабаровск, улица Герцена, 2а.
Как добраться: автобусы № 25, 30, 109 и маршрутки № 27, 62, 71, 100.
«Ривьера парк» на Заимке.
Базу отдыха «Ривьера парк» на Заимке выбирают многие хабаровчане. Она расположена недалеко от города с видом на Амур. Вполне тихо и уютно. Мест, где можно отдохнуть в приятной компании предостаточно. На Ривьера есть отдельный шашлычный городок. Домик до 12 человек в будни, выходные и праздничные дни стоит 6000 рублей. Домик до 25 человек — 10000 рублей. Шатер — до 10 человек (аренда только в летнее время) — 5000 рублей.
Телефон: 91−77−77.
Адрес: Хабаровский район, с. Краснореченское, улица Императорская, 5.
Как добраться: автобусы № 10, № 107.
«Хуторок».
Эта семейная база отдыха находится около поселка Гаровка-1 на берегу прекрасного пруда. Входной билет стоит 600 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до пяти лет и 250 рублей для детей от шести до 11 лет.
На сутки вам предложат домик «Зимовье», это трехместный мини-дом. В наличии — питьевая вода, чайник, постельные принадлежности, дрова, разовая посуда, настил, матрас, печка «буржуйка», туалет деревенского типа. Аренда домика: 4 000 рублей. Есть отдельные беседки на 20 человек и более. Для детей оборудована детская площадка: 150 рублей в час, 300 рублей весь день.
В наличии есть удочки, мангал, вода питьевая, дрова для шашлыков. Выловленную рыбу кушать можно в любом количестве. Вывоз рыбы за территорию «Хуторка» за доп. плату — 100 рублей за килограмм.
Телефон: 7−909−859−41−15.
Адрес: Хабаровский край, с. Гаровка-1, улица Центральная, 1/1.
Как добраться: автобус № 123.
«Сосновка».
Здесь также можно отдохнуть семьей. Центр отдыха «Сосновка» чуть ближе к городу, чем «Заимка», но, зато на территории есть большой банный комплекс, парк и детская площадка. С собой вы можете привезти все для шашлыка. Пожарить мясо можно не арендуя домик. Если все же решили снять домик с удобствами, то он вам обойдется от 6000 до 10000 рублей. Беседки — 5000 рублей.
Телефон: 77−97−72.
Адрес: Хабаровский район, с. Сосновка, улица Первостроителей 11/3.
Как добраться: автобусы № 100, № 109.