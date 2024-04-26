Бастрыкин поручил доложить о ходе дела сироты из Омска, которую оставили без жилья

Председатель СК России Александр Бастрыкин за интересовался ситуацией 26-летней сироты из Омской области, которой не предоставили жилье.
Девушка стоит в очереди на предоставление жилья с 2019 года. В июле 2020 году вступило в силу соответствующее решение суда. Однако с тех пор ничего не изменилось. Предоставить жилищный сертификат омичке отказались, так как ее доход оказался меньше прожиточного минимума. Повысить доход женщина не может из-за того, что находится в декретном отпуске.
Ранее омские следователи провели проверку, по итогам которой было заведено уголовное дело.
Бастрыкин обратился к руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову с требованием предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.