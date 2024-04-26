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В Омске оштрафовали фирму за перебои со питанием в 15 школах

Поставщика школьного питания ООО «СК “ИНКОС” привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 76 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Фирма должна была организовать горячее питание в 15 омских школах, но сделать это вовремя не смогла. Тем самым нарушив права несовершеннолетних, а также требования законодательства в сфере образования и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Нарушения выявила прокуратура Омска в ходе проверки. Предприятие оштрафовано на 76 тысяч рублей, его директору прокуратура внесла представление. Исполнение наказание также будет контролироваться надзорным органом.

Напомним, что ранее омское УФАС включило ООО «СК “ИНКОС” в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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