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Власти Черлакского района предупредили о проблеме с водой

В официальном сообществе Администрации Черлакского района Омской области в четверг, 25 апреля 2024 года, опубликовали предупреждение о «временном ухудшении качества питьевой воды» в ряде местных населенных пунктов. Упомянуты рабочий поселок Черлак, села Соляное, Елизаветинка и Красный Октябрь, а также деревня Кузнецовка.

Источник: Reuters

«В целях улучшения качества питьевой воды муниципальным унитарным предприятием Черлакского муниципального района Омской области “Тепловодоснабжение” с 26 апреля 2024 года до приведения качества воды нормативным требованиям в период с 0−00 — до 7−00 часов будут осуществляться мероприятия по промывке и дезинфекции систем водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды в указанных населённых пунктах», — обозначили комплекс принимаемых мер в районной администрации.

В связи с происходящим сельчанам выдано несколько рекомендаций: пользоваться кипячёной бутилированной водой для приготовления пищи и питья, а также исключить в указанном промежутке пользование системой водоснабжения.

ЖКХ