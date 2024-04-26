Власти Черлакского района предупредили о проблеме с водой

«В целях улучшения качества питьевой воды муниципальным унитарным предприятием Черлакского муниципального района Омской области “Тепловодоснабжение” с 26 апреля 2024 года до приведения качества воды нормативным требованиям в период с 0−00 — до 7−00 часов будут осуществляться мероприятия по промывке и дезинфекции систем водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды в указанных населённых пунктах», — обозначили комплекс принимаемых мер в районной администрации.