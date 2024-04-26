В Красноярске отменили праздничные фейерверки на День Победы и 1 Мая

Праздничных майских фейерверков в Красноярске не будет. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства края сообщает «Проспект Мира». Рассказываем, почему в Красноярске отменили фейерверки на День Победы и 1 Мая 2024 года.
Почему на майских праздниках в Красноярске не будет фейерверков 2024.
Точная причина пока не озвучена, но фейерверки отменили на все праздничные даты. Хотя ранее на сайте госзакупок появился тендер, стоимостью 5,7 миллиона рублей. За такую стоимость подрядчик и должен был устроить фейерверк.
Уже по традиции, салют должны были запускать с двух мест — это баржа напротив гостиницы «Огни Енисея» на левом берегу и ТЦ «Красноярье» на правом. Планировалось, что с каждой точки запустят больше тысяч фейерверков разного калибра. Впрочем, контракт пока не расторгнут.
Напомним, ранее стало известно, что по всей стране отменили шествие «Бессмертного полка». Причина — существенные угрозы безопасности, какие именно организаторы не уточнили. Вместо этого людям предложили размещать фото героев на окнах домов, машин и публиковать посты в социальных сетях.
Акцию в очном формате не проводили и в прошлом году, также как в 2020 и 2021 году, во время пандемии, а вот праздничные фейерверки в Красноярске в прошлом году были.