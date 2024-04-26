Более 300 тонн гуманитарной помощи и 44 автомобиля отправлено из Иркутска в зону СВО

Об этом сообщил мэр Руслан Болотов в ходе отчета о деятельности администрации города в 2023 году.
«Все вместе мы многое делаем для приближения общей Победы. С первых дней СВО иркутяне начали помогать нашим землякам. Волонтеры, общественники, ТОСы, Советы ветеранов, трудовые коллективы и коммерческие организации, неравнодушные горожане — никто не остался в стороне. Они шьют одежду и носилки, плетут маскировочные сети, вяжут теплую одежду своими руками, приносят вещи для отправки на передовую. Только сотрудники администрации Иркутска перебросили 27 единиц техники в места дислокации воинских частей на территории Донецкой и Луганской народных республик», — отметил мэр Руслан Болотов.
В течение прошлого года на передовую доставляли десятки единиц техники: легковые машины, микроавтобусы, УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ. Автомобили проходят полное обслуживание. Исправность транспортных средств проверяют специалисты.
Для обеспечения адресности и качества доставки грузов было принято решение основать фонд «Любимый город», который собирает средства для нужд СВО. С инициативой выступили члены Общественной палаты Иркутска и регионального отделения Российского военно-исторического общества. За время работы организации иркутяне перечислили более 9 миллионов рублей. Деньги направляют строго по потребностям военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации города.
«Уделяем большое внимание снабжению военнослужащих на передовой специальной техникой и бытовыми вещами, помогаем близким бойцов. Для наших ребят важно, чтобы их родные были в тепле и заботе, знали, что они не брошены. Именно эту работу мы проводим совместно с администрацией Иркутска», — сказал директор благотворительного фонда «Любимый город» Михаил Лунев.
Помимо этого, в 2023-м на последнем заседании Думы совместно с депутатами приняли решение: семьям участников специальной военной операции будут компенсировать стоимость проездных билетов на муниципальном транспорте.
«Наши бойцы и мы — их близкие — чувствуем поддержку. Любые вопросы моментально решаются при обращении в городскую администрацию. Все эти процессы уже отточены. Нам не приходится сталкиваться с проблемами», — прокомментировала руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.
«Для нас, жен и матерей, ценно, что со стороны города и лично мэра Руслана Николаевича Болотова всегда есть человеческий отклик. Мы благодарны за то, что нас слышат, что наших сыновей, мужей не забывают. В сохранении их памяти мы черпаем силы жить дальше», — сказала мама погибшего участника СВО, кавалера ордена Мужества Николая Кожокаря Наталия Кожокарь.