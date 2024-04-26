Более 300 тонн гуманитарной помощи и 44 автомобиля отправлено из Иркутска в зону СВО

«Для нас, жен и матерей, ценно, что со стороны города и лично мэра Руслана Николаевича Болотова всегда есть человеческий отклик. Мы благодарны за то, что нас слышат, что наших сыновей, мужей не забывают. В сохранении их памяти мы черпаем силы жить дальше», — сказала мама погибшего участника СВО, кавалера ордена Мужества Николая Кожокаря Наталия Кожокарь.