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Омичи пожаловались на вырубку молодых деревьев при ремонте бульвара Архитекторов

На жалобу ответили в пресс-службе администрации Омска.

Источник: Соцсети

В паблике «ЧП Омск» появилось сообщение от местных жителей о сносе молодых деревьев на реконструируемом бульваре Архитекторов.

«Вот такой ценой у нас делают новую дорогу. Плевать на деревья, которые люди садили. Кошмар какой-то. Ну неужели нельзя было выкопать этим же трактором. Люди бы пересадили», — написано в сообщении.

К записи также прикреплено видео, где экскаватор-погрузчик сносит деревья.

В комментариях к посту ответили из администрации Омска. В пресс-службе сообщили, что снос деревьев предусмотрен в рамках реконструкции дороги.

«Работы по выносу растений, попадающих в зону производства строительно-монтажных работ, согласованы городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Тем не менее сейчас в рабочем порядке принято решение пересадить данные деревья на другие территории. В ближайшее время вопрос будет проработан вместе с подрядчиком, специалистами Кировского округа и местными жителями», — говорится в ответе.

Отмечается, что в рамках озеленения территории вдоль всего бульвара Архитекторов запланирована высадка более 6 000 кустарников и крупномерных деревьев.

экология