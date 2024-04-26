Омичи пожаловались на вырубку молодых деревьев при ремонте бульвара Архитекторов

«Работы по выносу растений, попадающих в зону производства строительно-монтажных работ, согласованы городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Тем не менее сейчас в рабочем порядке принято решение пересадить данные деревья на другие территории. В ближайшее время вопрос будет проработан вместе с подрядчиком, специалистами Кировского округа и местными жителями», — говорится в ответе.