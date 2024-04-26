Омичи пожаловались на вырубку молодых деревьев при ремонте бульвара Архитекторов

В паблике «ЧП Омск» появилось сообщение от местных жителей о сносе молодых деревьев на реконструируемом бульваре Архитекторов.
«Вот такой ценой у нас делают новую дорогу. Плевать на деревья, которые люди садили. Кошмар какой-то. Ну неужели нельзя было выкопать этим же трактором. Люди бы пересадили», — написано в сообщении.
К записи также прикреплено видео, где экскаватор-погрузчик сносит деревья.
В комментариях к посту ответили из администрации Омска. В пресс-службе сообщили, что снос деревьев предусмотрен в рамках реконструкции дороги.
«Работы по выносу растений, попадающих в зону производства строительно-монтажных работ, согласованы городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений. Тем не менее сейчас в рабочем порядке принято решение пересадить данные деревья на другие территории. В ближайшее время вопрос будет проработан вместе с подрядчиком, специалистами Кировского округа и местными жителями», — говорится в ответе.
Отмечается, что в рамках озеленения территории вдоль всего бульвара Архитекторов запланирована высадка более 6 000 кустарников и крупномерных деревьев.