Дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси в пятницу

В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +11…+13°C. В этих городах в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. В белорусской столице — без существенных осадков, а в Могилеве временами пройдет дождь. Ветер северо-западный 3−8 м/с.