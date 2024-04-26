Дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси в пятницу

МИНСК, 26 апр — Sputnik. В Беларуси в пятницу опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не ожидается, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северный, северо-западный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +9… +15°С, а в восточных районах воздух прогреется до +16…+19°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +11…+13°C. В этих городах в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. В белорусской столице — без существенных осадков, а в Могилеве временами пройдет дождь. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно — немного теплее: от +13 до +15°C. В этих областных центрах сегодня установится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер также северо-западным 3−8 м/с.
В Витебске в пятницу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и временами дождь, вероятность осадков — 80−90%. Дневная температура воздуха в городе на Двине составит +9…+11°C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
Теплее всего среди всех областных центров будет сегодня в Гомеле, где воздух прогреется до +15…+17°C. В этом областном центре в пятницу установится облачная с прояснениями погода, временами пройдет небольшой дождь, возможно прогремит гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с.