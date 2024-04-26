Бессмертный полк в Перми 9 мая 2024 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

В 2024 году по всей России, в том числе и в Пермском крае, отменили традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Такое решение принял Центральный штаб ООД «Бессмертный полк России» из-за существующих угроз общественной безопасности.
В связи с этим подготовлены другие форматы чествования героев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — перед празднованием Дня Победы. Об этом рассказала Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева. Предложат ли проведение акции в других форматах в Пермском крае, пока неизвестно.
Вспомним, как Бессмертный полк проходил в Перми в прошлом году. Жителям предлагалось принять участие в целом ряде мероприятий, увековечивающих память о героях Великой Отечественной Войны. Вероятно, таким же способом пройдет Бессмертный полк и в 2024 году.
Форматы проведения Бессмертного полка в Перми
Одним из форматов проведения акции станет Бессмертный полк для автомобилистов. Предлагается наклеить портрет ветерана, фотографии его наград и краткое описание подвигов на задних боковых стеклах своих машин, которые не мешают обзору водителя.
Пешеходам можно прикрепить фотографии героев к одежде в виде значка, обычного фото или распечатанного на футболке. Так, в прошлом году появилась хорошая традиция делать такие футболки и в них выходить целыми семьями на прогулки.
Также делиться историями и фото героев можно в социальных сетях и мессенджерах. Пользователей призывают в День Победы заменить свои аватарки на портреты ветеранов из своих семей и написать посты с хештегом #нашБессмертныйполк.
Также можно присоединиться к акции «Окна Победы». Пермякам предлагают украсить окна своих квартир или домов тематическими рисунками, словами благодарности ветеранам, трафаретами, символикой Дня Победы.
Среди форматов проведения Бессмертного полка в 2024 году есть и онлайн. Любой желающий может загрузить портреты и данные ветерана на сайт Бессмертного полка (polkrf.ru). В День Победы лица героев будут объединены в видеооткрытку и показаны в течение всего дня в общем видеоряде.