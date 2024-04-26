Бессмертный полк в Перми 9 мая 2024 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

В связи с этим подготовлены другие форматы чествования героев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — перед празднованием Дня Победы. Об этом рассказала Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева. Предложат ли проведение акции в других форматах в Пермском крае, пока неизвестно.