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Прямой авиарейс до одного из крупнейших городов Китая доступен жителям Владивостока

Прямой авиарейс из Владивостока в Шанхай запустили спустя три года.

Источник: Комсомольская правда

Теперь гости и жители Владивостока беспрепятственно могут прилететь в Шанхай без пересадок. В честь возобновления рейсов в международном аэропорту дальневосточной столицы прошли торжественные мероприятия, подробности сообщат «Комсомольская правда — Владивосток».

Открытие рейсов состоялось 25 числа. Компанией-перевозчиком выступает S7 Airlines. В зоне регистрации международных авиалиний организовали фотозону, а сами стойки украсили воздушными шарами. Пассажиры, которые не упустили возможность и купили билеты на первый в этом году рейс, вручили памятные подарки от аэропорта.

Иностранных гостей же у нас встречали пирогами и чаем из самовара. Полеты осуществляются два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа. Вылет из Шанхая в 03:10 (местного времени), прилет во Владивосток в 10:45 (время местное). На маршрутах в Шанхай будет задействован Boеing 737−800.

Ранее «КП» писала о прямом авиарейсе Владивосток-Пекин.

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