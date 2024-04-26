Прямой авиарейс до одного из крупнейших городов Китая доступен жителям Владивостока

Иностранных гостей же у нас встречали пирогами и чаем из самовара. Полеты осуществляются два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа. Вылет из Шанхая в 03:10 (местного времени), прилет во Владивосток в 10:45 (время местное). На маршрутах в Шанхай будет задействован Boеing 737−800.