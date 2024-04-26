Лето вернется в Екатеринбург на один день: прогноз погоды на праздничные майские дни

По данным Пулина, температура воздуха приблизится к летним отметкам уже завтра, 27 апреля. Воздух прогреется до +19 градусов. В воскресенье будет по-летнему жарко, преимущественно солнечно, дождь не ожидается.
А со следующей недели снова начнется похолодание, вплоть до ночных заморозков. В праздничные дни ожидается прохладная погода с потеплением к концу выходных:
29 апреля — ночью +8, днем +10, переменная облачность;
30 апреля — ночью −1, днем +10, дождь;
1 мая — ночью 0, днем +12, пасмурно;
2 мая — ночью +2, днем +9, пасмурно;
3 мая — ночью +4, днем +5, пасмурно;
4 мая — ночью −1, днем +4, пасмурно;
5 мая — ночью −2, днем +6, пасмурно;
6 мая — ночью +1, днем +5, пасмурно;
7 мая — ночью +11, днем +12, переменная облачность, дождь;
8 мая — ночью +8, днем +12, переменная облачность, дождь;
9 мая — ночью +7, днем +10, переменная облачность;
10 мая — ночью +6, днем +6, переменная облачность, дождь;
11 мая — ночью +6, днем +17, переменная облачность;
12 мая — ночью +13, днем +20, ясно, солнечно.
По прогнозу синоптиков, после 12 мая и до конца месяца в Екатеринбурге будет стоять летняя погода, столбик термометра не будет опускаться ниже + 20 градусов.