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Лето вернется в Екатеринбург на один день: прогноз погоды на праздничные майские дни

В Екатеринбурге в воскресенье, 28 апреля, ожидается настоящая летняя погода. Столбик термометра поднимется до +25 градусов, а на следующий день снова похолодает. Такой прогноз в своем telegram-канале дает метеоролог Алексей Пулин.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 81% 766 мм рт. ст. +11°

По данным Пулина, температура воздуха приблизится к летним отметкам уже завтра, 27 апреля. Воздух прогреется до +19 градусов. В воскресенье будет по-летнему жарко, преимущественно солнечно, дождь не ожидается.

А со следующей недели снова начнется похолодание, вплоть до ночных заморозков. В праздничные дни ожидается прохладная погода с потеплением к концу выходных:

29 апреля — ночью +8, днем +10, переменная облачность;

30 апреля — ночью −1, днем +10, дождь;

1 мая — ночью 0, днем +12, пасмурно;

2 мая — ночью +2, днем +9, пасмурно;

3 мая — ночью +4, днем +5, пасмурно;

4 мая — ночью −1, днем +4, пасмурно;

5 мая — ночью −2, днем +6, пасмурно;

6 мая — ночью +1, днем +5, пасмурно;

7 мая — ночью +11, днем +12, переменная облачность, дождь;

8 мая — ночью +8, днем +12, переменная облачность, дождь;

9 мая — ночью +7, днем +10, переменная облачность;

10 мая — ночью +6, днем +6, переменная облачность, дождь;

11 мая — ночью +6, днем +17, переменная облачность;

12 мая — ночью +13, днем +20, ясно, солнечно.

По прогнозу синоптиков, после 12 мая и до конца месяца в Екатеринбурге будет стоять летняя погода, столбик термометра не будет опускаться ниже + 20 градусов.