Единый день озеленения пройдет во Владивостоке

Акция проходит в рамках санитарного двухмесячника, который стартовал 1 апреля. В это время территории облагораживают как горожане, так и городские сециалисты — участие в субботниках принимают представители мэрии, городских служб, коммерческих компаний и другие неравнодушные жители. В список работ входит уборка мусора, санитарная обрезка деревьев, мойка тротуаров, остановок, переходов и других объектов инфраструктуры, также в порядок приводят и разрисованные граффити и объявлениями поверхности в городе.