Единый день озеленения пройдет во Владивостоке

В дальневосточной столице уже в предстоящую субботу, 27 апреля, пройдет день озеленения, сообщает ИА PrimaMedia. Как уточнили в пресс-службе мэрии, акция (0+) предусматривает высадку более 600 деревьев и кустарников на семи площадках в различных районах города.
Принять участие в озеленении сможет любой желающий. Так, например, одна из точек сбора — сквер в районе Карбышева, 50. Здесь активисты с самого утра будут высаживать ясени, бархаты, абрикосы, сирени, вишни, магнолии, караганы, пихты и пузыреплодники.
Акция проходит в рамках санитарного двухмесячника, который стартовал 1 апреля. В это время территории облагораживают как горожане, так и городские сециалисты — участие в субботниках принимают представители мэрии, городских служб, коммерческих компаний и другие неравнодушные жители. В список работ входит уборка мусора, санитарная обрезка деревьев, мойка тротуаров, остановок, переходов и других объектов инфраструктуры, также в порядок приводят и разрисованные граффити и объявлениями поверхности в городе.
Как уже ранее сообщало ИА PrimaMedia, за два субботника из Владивостока вывезли более 100 КамАЗов мусора.
К слову, до начала санитарного двухмесячника специалисты «СГТ» и «Зелёный Владивосток» в круглосуточном режиме начали приводить город в порядок после зимы. Рабочие навели порядок на разных улицах города: убрали мусор, вывезли свалки, старые автопокрышки, очистили остановки, переходы и стены от росписей уличных «художников». Также не остались без внимания и технические средства организации дорожного движения и сети ливневой канализации.