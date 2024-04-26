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В центре Самары в День победы запретят продажу алкоголя: список улиц

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о полном запрете на продажу алкогольной продукции 9 мая.

«Установить в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары», — отмечается в распоряжении.

Запрет распространяется на продажу на нескольких улицах:

  • ул. Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской (нечетная сторона — дома №№ 1 — 21, четная — дома №№ 2а — 26);
  • ул. Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской, нечетная сторона — дома №№ 37 — 145, четная — дома №№ 36 — 102а);
  • ул. Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской, нечетная сторона — дома № 1к1 — 41а, четная — №№ 2а — 30);
  • ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской, нечетная сторона — доа №№ 177 — 181, четная — №№ 176 — 210);
  • ул. Молодогвардейской (от Ленинградской до пер. Студенческий (нечетная сторона — дома №№ 1 — 151, четная — №№ 74 — 202);
  • ул. Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской, нечетная сторона — дома №№ 1 — 131б, четная — дома отсутствуют).

Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.