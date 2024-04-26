В центре Самары в День победы запретят продажу алкоголя: список улиц

«Установить в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары», — отмечается в распоряжении.