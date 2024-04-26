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Заседание по безопасности людей на железной дороге прошло в Хабаровске

В регионе зафиксированы три случая травмирования с начала года.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошло заседание межведомственной комиссии по предупреждению травмирования на железной дороге. В нем приняли участие профильные ведомства, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

К концу 2024 года планируется перекрыть шумозащитными экранами 11 километров вдоль трехпутного перегона Хабаровск-1 — Хабаровск-2 с интенсивным движением поездов. Также на этом участке строят три надземных пешеходных перехода.

Кроме того, сотрудники ДВЖД проведут минимум 10 тысяч разъяснительных лекций и бесед и 3,5 тысячи рейдов. Перед школьными каникулами специалисты проведут экскурсии, интерактивы и открытые уроки.

— Отдельное внимание уделяем предотвращению травмирования электрическим током. С начала года на ДВЖД из-за пренебрежения правилами безопасности произошло 14 случаев травмирования граждан (-22% к 2023 году). Из них в Хабаровском крае — три, в Приморском — 11. Несчастных случаев с детьми не зафиксировано, — рассказали в ДВЖД.

Жителей призывают быть аккуратнее на железной дороге, следить за детьми и объяснять им правила безопасного поведения.