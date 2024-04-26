Заседание по безопасности людей на железной дороге прошло в Хабаровске

— Отдельное внимание уделяем предотвращению травмирования электрическим током. С начала года на ДВЖД из-за пренебрежения правилами безопасности произошло 14 случаев травмирования граждан (-22% к 2023 году). Из них в Хабаровском крае — три, в Приморском — 11. Несчастных случаев с детьми не зафиксировано, — рассказали в ДВЖД.