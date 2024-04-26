В Красноярске начали поливать высаженные в прошлом году деревья

«Ранние поливы необходимы для создания таких условий, так как из-за еще недостаточно хорошо развитой корневой системы посадки могут получить влагу только в пределах своей приствольной лунки. Требуется очень обильный полив теплой водой. Такой полив, чтобы вода перестала уходить в землю. Чтобы утолить жажду у дерева, потребуется 30−50 литров воды, а для кустарников достаточно 10−15 литров», — рассказали в УЗС.