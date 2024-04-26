Фонтаны и аттракционы включат в Минске 26 апреля

Цены на аттракционы в сезоне 2024 года останутся на уровне 2023 года, средняя цена составит 2,5 рубля за один квиток. В прошлом сезоне парки обслуживали порядка 19 тысяч посетителей ежедневно, за сезон на столичных аттракционах прокатилось более 2 млн человек.