Фонтаны и аттракционы включат в Минске 26 апреля

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Сезон фонтанов и аттракционов стартует в Минске, их запустят в пятницу 26 апреля, сообщает Sputnik.
Как рассказал накануне на пресс-конференции заместитель генерального директора, главный инженер предприятия «Минскзеленстрой» Руслан Косевич, на балансе организации находится 39 объектов.
В настоящий момент два фонтана вблизи кинотеатра «Москва» находятся на реконструкции. Еще два рукотворных гейзера — «Столица» на площади Независимости и «Шары» на пересечении Свердлова и Ульяновской — проходят плановый ремонт.
В пятницу также начнут работать аттракционы в трех парках — Горького, Челюскинцев и 900-летия Минска. В предстоящем сезоне изменится режим работы парков: в парке Горького и парке Челюскинцев выходными днями будут понедельник и вторник, в парке имени 900-летия Минска — понедельник, вторник, среда.
Цены на аттракционы в сезоне 2024 года останутся на уровне 2023 года, средняя цена составит 2,5 рубля за один квиток. В прошлом сезоне парки обслуживали порядка 19 тысяч посетителей ежедневно, за сезон на столичных аттракционах прокатилось более 2 млн человек.
В 2024 году в Минске откроется еще один парк аттракционов — парк Уго Чавеса в микрорайоне Каменная Горка. Его планируют ввести в эксплуатацию в июле.
На данный момент смонтировано четыре аттракциона — «Вальс», «Автодром», «Лабиринт», «Детский прогулочный поезд». Закуплено два надувных батутных комплекса, также заключены договоры на поставку еще четырех аттракционов — «Розовый слон», «Летающая тарелка», «5D-кинотеатр» и «Интерактивный тир».