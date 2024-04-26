В Хабаровске горячую воду начнут отключать с 13 мая

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с 13 по 17 мая подачу горячего водоснабжения ограничат в районе ТЭЦ-3: в Краснофлотском и Кировском районах, частично ограничения затронут Центральный район. Следующие в очереди дома в зоне обслуживания ТЭЦ-1. С 20 по 24 мая горячей воды не будет в Индустриальном районе, частично в Центральном и Железнодорожном.