В Хабаровске горячую воду начнут отключать с 13 мая

В связи с этим планируются отключения горячей воды.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с 13 по 17 мая подачу горячего водоснабжения ограничат в районе ТЭЦ-3: в Краснофлотском и Кировском районах, частично ограничения затронут Центральный район. Следующие в очереди дома в зоне обслуживания ТЭЦ-1. С 20 по 24 мая горячей воды не будет в Индустриальном районе, частично в Центральном и Железнодорожном.
В районе ТЭЦ-2 подачу ресурса ограничат с 27 по 29 мая. Отключения коснутся зданий в прибрежной зоне города — в Кировском, Центральном и Индустриальном районах. С 8 по 14 июля пройдут гидравлические испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. Воды не будет в микрорайоне Подгаева.