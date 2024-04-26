Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов 26 апреля

На площади Революции в Челябинске 26 апреля пройдёт очередная репетиция парада ко Дню Победы. Из-за этого введут ограничения для пешеходов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона пройдёт с 16 до 19 часов. После этого — с 19 до 21 часа — состоится репетиция творческих коллективов.
«Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — рассказали в мэрии.
Движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не будут. Челябинцев просят заранее планировать свои маршруты.