Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов 26 апреля

Движение по проспекту Ленина ограничивать не будут.

Источник: администрация Челябинска

На площади Революции в Челябинске 26 апреля пройдёт очередная репетиция парада ко Дню Победы. Из-за этого введут ограничения для пешеходов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона пройдёт с 16 до 19 часов. После этого — с 19 до 21 часа — состоится репетиция творческих коллективов.

«Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — рассказали в мэрии.

Движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не будут. Челябинцев просят заранее планировать свои маршруты.