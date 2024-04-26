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Аллея Памяти появилась в Хабаровске

Мэр Хабаровска и спортсмены высадили деревья в честь Дня Победы.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с представителями различных спортивных федераций города принял участие в высадке сосен на территории места отдыха детей, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня мы высаживаем Аллею памяти. Мероприятие мы приурочили ко Дню Великой Победы. Сейчас дальневосточники, как и в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды, вновь на фронте, в ходе специальной военной операции они защищают интересы России. Уверен, что победа будет за нами!» — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В высадке новых деревьев приняли участие известные спортсмены города, включая представителей российской сборной, а также дети из детских спортивных секций столицы края, которые будут проводить лето в лагере «Олимп».