Аллея Памяти появилась в Хабаровске

«Сегодня мы высаживаем Аллею памяти. Мероприятие мы приурочили ко Дню Великой Победы. Сейчас дальневосточники, как и в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды, вновь на фронте, в ходе специальной военной операции они защищают интересы России. Уверен, что победа будет за нами!» — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.