Аллея Памяти появилась в Хабаровске

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с представителями различных спортивных федераций города принял участие в высадке сосен на территории места отдыха детей, сообщает пресс-служба администрации города.
«Сегодня мы высаживаем Аллею памяти. Мероприятие мы приурочили ко Дню Великой Победы. Сейчас дальневосточники, как и в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды, вновь на фронте, в ходе специальной военной операции они защищают интересы России. Уверен, что победа будет за нами!» — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В высадке новых деревьев приняли участие известные спортсмены города, включая представителей российской сборной, а также дети из детских спортивных секций столицы края, которые будут проводить лето в лагере «Олимп».