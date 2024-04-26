Эксперт рассказал, почему в Воронеже раньше сажали много тополей

«Тополя быстро растут, они неприхотливые. Но главное — то, что они выполняют существенную экологическую функцию: в период роста вырабатывают наибольшее количество кислорода. За год своего роста могут дать большую биомассу. Ко всему прочему, листики у тополей липкие — они задерживают антропогенные выхлопы. В свое время эти деревья были словно экологическими заводами. Поэтому в послевоенное время их саживали в основном на левом берегу- тогда там находились основные заводы. Например, по улице Героев Стратосферы, которая славится своей сталинской застройкой, по сей день можно увидеть сплошную зеленую стену из тополей».