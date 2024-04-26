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В Иркутской области усилят работу экстренной медпомощи на майских праздниках

1 и 9 мая больницы будут работать по графику выходного дня.

Источник: Комсомольская правда

В период майских праздников объекты здравоохранения Иркутской области усилят работу служб неотложной медицинской помощи. Расписание работы больниц и поликлиник с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая определили в Минздраве региона. Об этом сообщает агентство «Байкал 24».

Для прибывающих в стационаре оказание помощи останется круглосуточным. Амбулаторно — по дежурному графику с 29 по 30 апреля и с 10 по 11 мая. 1 и 9 мая по графику выходного дня.

Жителям Иркутской области напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах и в местах отдыха, а также об опасности злоупотребления алкогольными напитками. Ознакомиться с подробным расписанием работы можно на интернет-страницах медучреждений. При возникновении экстренных ситуаций обращайтесь по телефону 122.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на время майских праздников на территории региона будет введен режим повышенной готовности. А органам госвласти и управления даны поручения для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

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