В Иркутской области усилят работу экстренной медпомощи на майских праздниках

В период майских праздников объекты здравоохранения Иркутской области усилят работу служб неотложной медицинской помощи. Расписание работы больниц и поликлиник с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая определили в Минздраве региона. Об этом сообщает агентство «Байкал 24».
Для прибывающих в стационаре оказание помощи останется круглосуточным. Амбулаторно — по дежурному графику с 29 по 30 апреля и с 10 по 11 мая. 1 и 9 мая по графику выходного дня.
Жителям Иркутской области напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах и в местах отдыха, а также об опасности злоупотребления алкогольными напитками. Ознакомиться с подробным расписанием работы можно на интернет-страницах медучреждений. При возникновении экстренных ситуаций обращайтесь по телефону 122.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на время майских праздников на территории региона будет введен режим повышенной готовности. А органам госвласти и управления даны поручения для предотвращения чрезвычайных ситуаций.