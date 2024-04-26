В Иркутской области усилят работу экстренной медпомощи на майских праздниках

Жителям Иркутской области напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах и в местах отдыха, а также об опасности злоупотребления алкогольными напитками. Ознакомиться с подробным расписанием работы можно на интернет-страницах медучреждений. При возникновении экстренных ситуаций обращайтесь по телефону 122.