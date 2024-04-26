Масштабное отключение электроэнергии в Севастополе — время и адреса

С 10:00 до 14:00 будет прекращена подача электроэнергии в некоторых домах на улицах Абрикосовая, Гранатная, Мореходная (и Мореходный переулок), Айландовая, Генерала Жидилова, в проездах Кипарисовом и Троицком, в тупиках Обрывистый и Сливовый, а также в СНТ «Горный».