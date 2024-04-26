Красноярцы сегодня напишут «Диктант Победы»

«Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам», — пояснили в правительстве.
Тест включает 25 вопросов. Их составляли ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Где написать диктант
Всего в регионе будет работать свыше 600 площадок. Среди них:
Военно-инженерный институт СФУ — главная площадка; Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского; Вагон электропоезда «Красноярск — Дивногорск»; Визит-центр заповедника «Столбы»; Самолет, летящий по маршруту «Красноярск — Тура»; Школа в поселке Диксон — единственный населенный пункт региона, где шли боевые действия в рамках Второй Мировой войны.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Новосибирске стартовала акция «Окна Победы».