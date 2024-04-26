Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы сегодня напишут «Диктант Победы»

КРАСНОЯРСК, 26 апреля, ФедералПресс. Красноярск присоединяется к международной акции «Диктант Победы». Мероприятие стартует в 16:00 и продлится 45 минут, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам», — пояснили в правительстве.

Тест включает 25 вопросов. Их составляли ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Где написать диктант

Всего в регионе будет работать свыше 600 площадок. Среди них:

Военно-инженерный институт СФУ — главная площадка; Международный аэропорт Красноярск им. Д. А. Хворостовского; Вагон электропоезда «Красноярск — Дивногорск»; Визит-центр заповедника «Столбы»; Самолет, летящий по маршруту «Красноярск — Тура»; Школа в поселке Диксон — единственный населенный пункт региона, где шли боевые действия в рамках Второй Мировой войны.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Новосибирске стартовала акция «Окна Победы».

образование