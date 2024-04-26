Красноярцы сегодня напишут «Диктант Победы»

«Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам», — пояснили в правительстве.