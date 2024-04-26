С началом дачного сезона в Перми начнут работать сезонные автобусы

С 28 апреля в Перми запустят сезонные маршруты автобусов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобус № 46, курсирующий от Театра-Театра до Северного кладбища, будет работать в постоянном режиме. По выходным пассажиров будут перевозить два автобуса большой вместимости, по будням — один автобус малого класса.