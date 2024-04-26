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С началом дачного сезона в Перми начнут работать сезонные автобусы

Автобусы будут курсировать с 28 апреля.

С 28 апреля в Перми запустят сезонные маршруты автобусов. Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобус № 46, курсирующий от Театра-Театра до Северного кладбища, будет работать в постоянном режиме. По выходным пассажиров будут перевозить два автобуса большой вместимости, по будням — один автобус малого класса.

Также в дачный сезон часть рейсов автобусного маршрута № 65 продлят до кооператива «Сосновый бор». Расписание сделать аналогичным прошлогоднему. Утром рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников Пермского порохового завода, следующих на работу.

Актуальное расписание, маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.