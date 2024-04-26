В Красноярске 1 мая будет +8 градусов

В Красноярске 1 мая будет облачно и относительно тепло. Столбик термометра поднимется до +8 градусов. Такими данными поделились в краевом Гидрометцентре. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на Праздник весны и труда 1 мая 2024.
Прогноз погоды в Красноярске на 1 мая 2024 года.
Согласно данным Гидрометцентра, ожидается облачная погода, без осадков и без ветра. На улице будет восемь градусов выше нуля. При этом, именно праздничный день станет одним из самых холодных на неделе.
Так, в понедельник 29 апреля столбик термометра прогреется до +14 градусов, а четверг 2 мая — до +11. Холоднее, чем 1 мая будет только во вторник 30 апреля. В этот день в Красноярске ожидается +5 градусов. Это данные краевого Гидрометцентра.
Хотя они схожи с тем, что прогнозирует портал GISMETEO. По данным этого сервиса, 1 мая также ожидается +8 градусов. 29 и 30 апреля +13 и +6 градусов, а 2 мая 10 градусов выше нуля.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярске отменили праздничный фейерверк на 1 мая. Также стало известно, что салюта не будет и на День Победы.
Отменили в этом году и шествия «Бессмертного полка», а сами праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая, перенесли из центра города на правобережье.