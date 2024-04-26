В Красноярске 1 мая будет +8 градусов

Так, в понедельник 29 апреля столбик термометра прогреется до +14 градусов, а четверг 2 мая — до +11. Холоднее, чем 1 мая будет только во вторник 30 апреля. В этот день в Красноярске ожидается +5 градусов. Это данные краевого Гидрометцентра.