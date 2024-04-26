Особый противопожарный режим в Иркутской области начнется третьего мая

Эта мера связана с прогнозом неблагоприятных погодных условий. Пока действует противопожарный режим запрещено посещение лесов при среднем уровне угрозы пожаров. Исключения коснуться работников леса, жителей, которые находятся или держат путь в оздоровительные учреждения или на турбазы, а также участвующий в международных спортивных состязаниях в лесной зоне.