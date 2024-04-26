Особый противопожарный режим в Иркутской области начнется третьего мая

Постановление о введении в Приангарье особого противопожарного режима подписал 25 апреля Председатель Правительства Иркутской области Константин Звйцев. Эта мера начнет работу в южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах региона.
— C восьми утра третьего мая до восьми утра 17 июня особый режим устанавливается в муниципалитетах Аларского района, Ангарского городского округа, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского районов, Саянска, Зиминского района и города Зимы, Иркутска, Иркутского, Качугского, Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского районов, Тулуна и Тулунского района, Усолье-Сибирского и Усольского района, Усть-Удинского района, городов Черемхово и Свирска, Черемховского района и Чунского муниципального округа, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов, — гласит документ.
Эта мера связана с прогнозом неблагоприятных погодных условий. Пока действует противопожарный режим запрещено посещение лесов при среднем уровне угрозы пожаров. Исключения коснуться работников леса, жителей, которые находятся или держат путь в оздоровительные учреждения или на турбазы, а также участвующий в международных спортивных состязаниях в лесной зоне.
Запрещается разводить костры, жечь траву и мусор. Под запретом приготовление пищи на открытом огне, если только вы не находитесь в специальном помещении. А еще ограничения коснуться охоты и рыбалки в лесных угодьях.
При прогнозе ветра свыше 15 метров в секунду в жилых районах могут отключать электричество.