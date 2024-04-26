Детская железная дорога в Челябинске начнет работу 1 мая

Напомним, в этом году стартует юбилейный — 75-й — летний сезон пассажирских перевозок.
Первый рейс состоится в 10.26 по местному времени от станции «Солнечная» в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина. Будут задействованы два состава — «Южноуралец» и «Юность», два тепловоза серии ТУ-7А.
Сообщается, что практику на Челябинской детской железной дороге пройдут более 800 ребят — они попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий.
Стоимость детского билета (туда и обратно, от 3 до 10 лет) составляет 200 рублей, взрослого — 250 рублей. Дети до 3-х лет будут кататься бесплатно.