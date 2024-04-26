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Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на лето

Лето будет жарким с небольшим количеством осадков.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 87% 766 мм рт. ст. +11°

Синоптики Башкирии дали прогноз на лето. Сезон будет жарким с небольшим количеством осадков.

«С мая по сентябрь ожидаются близкие к многолетним значениям температуры. Лишь в июле по северу республики температура воздуха будет выше нормы, количество осадков меньше нормы. Неблагоприятные условия будут наблюдаться в июле и августе, когда за отсутствием осадков и жаркой погоды будет наблюдаться накопительный эффект пожароопасности», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов управления Башгидромета Гульназ Загитова.

По словам метеоролога в зоне опасности будут находиться большинство южных районов и отдельные западные районы. По наблюдениям средних многолетних значений, наибольшие риски возникновения чрезвычайных ситуаций у Хайбуллинского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Кугарчинского, Белорецкого и Абзелиловского районов.

Напомним, с 27 апрреля в Башкирии вводится пожароопасный режим, запрещающий разведение огня и посещение лесов.