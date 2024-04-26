Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на лето

«С мая по сентябрь ожидаются близкие к многолетним значениям температуры. Лишь в июле по северу республики температура воздуха будет выше нормы, количество осадков меньше нормы. Неблагоприятные условия будут наблюдаться в июле и августе, когда за отсутствием осадков и жаркой погоды будет наблюдаться накопительный эффект пожароопасности», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов управления Башгидромета Гульназ Загитова.