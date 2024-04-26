Омичка в общепите закатила скандал и напала на кассира с подносом

На видео женщина скандалит на кассе, кричит, а после начинает бросаться едой. Кассир не стал терпеть и тоже бросил в женщину стакан с жидкостью. После этого омичка заявила, что её ошпарили кофе и требовала вызвать полицию. После непродолжительной перепалки в дело пошёл поднос, который омичка вместе с едой бросила в кассира.