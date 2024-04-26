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Омичка в общепите закатила скандал и напала на кассира с подносом

Очевидцы сообщили, что женщина оказалась недовольна температурой бесплатной воды.

Источник: Скриншот

В социальных сетях появился ролик, снятый в одном из ресторанов быстрого питания «Ростикс» на Герцена, 19. Очевидцы сообщают, что женщине не понравилась температура воды, которую ей выдали бесплатно.

На видео женщина скандалит на кассе, кричит, а после начинает бросаться едой. Кассир не стал терпеть и тоже бросил в женщину стакан с жидкостью. После этого омичка заявила, что её ошпарили кофе и требовала вызвать полицию. После непродолжительной перепалки в дело пошёл поднос, который омичка вместе с едой бросила в кассира.