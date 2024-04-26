В Ростовской области в парке «Лога» родились лемуры-двойняшки

В семье лемуров Биткоина и Циты двойняшки появились на свет в начале апреля. По словам сотрудников зоопарка, для животных это большая редкость. Малыши подрастают и ни на минуту не отходят от мамы. Через пару месяцев детеныши начнут быть более самостоятельными.