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В Ростовской области в парке «Лога» родились лемуры-двойняшки

В парке «Лога» в Ростовской области в семье лемуров пополнение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в парке «Лога» родились лемуры-двойняшки. Об этом сообщили на официальной странице парка.

В семье лемуров Биткоина и Циты двойняшки появились на свет в начале апреля. По словам сотрудников зоопарка, для животных это большая редкость. Малыши подрастают и ни на минуту не отходят от мамы. Через пару месяцев детеныши начнут быть более самостоятельными.

Отметим, что большую заботу о малышах проявляет и отец. Он буквально не отходит от своей любимой и детенышей, постоянно находясь рядом.

флора и фауна