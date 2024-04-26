В майские праздники пермяков ждет самая холодная погода за 15 лет

В майские праздники в Пермский край придет серьезное похолодание. Для первых дней мая это может быть самая низкая температура с 2009 года. О погоде «КП-Пермь» рассказал доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По его словам, в субботу, 27 апреля, в регионе ожидается мощное потепление до отметок выше +20 градусов. Оно будет кратковременным и сопровождаться дождями. В воскресенье, 28 апреля, пермяков ждет умеренное похолодание. Днем будет около +7…+12 градусов.
С 30 апреля на территории Прикамья начнется значительное похолодание. Температура воздуха в первые пять дней мая ожидается ниже климатической нормы.
— Самое сильное похолодание ожидается 3 мая. Ночью столбики термометров на севере региона (Усолье, Соликамск, Березники) опустятся до −7 градусов, в Перми до −5, на юге края (в районе Чайковского) до −2. Дневной прогрев будет очень слабым, в пределах от 0 до +5. Возможны осадки в виде снега, — отметил Андрей Шихов.