В майские праздники пермяков ждет самая холодная погода за 15 лет

— Самое сильное похолодание ожидается 3 мая. Ночью столбики термометров на севере региона (Усолье, Соликамск, Березники) опустятся до −7 градусов, в Перми до −5, на юге края (в районе Чайковского) до −2. Дневной прогрев будет очень слабым, в пределах от 0 до +5. Возможны осадки в виде снега, — отметил Андрей Шихов.